Elegant wohnen in diesem einzigartigen Haus

Wow, was für eine Eröffnung! Dieses Entree wirkt regelrecht feierlich und absolut elegant. In Weiß getaucht, kommt die Treppe mit schwarzen Trittflächen und Geländer aus Edelstahl besonders gut zur Geltung und legt selbst einen Auftritt hin. Dank des großzügig gestalteten Dachs wird die Höhe von den Innenarchitekten entsprechend genutzt, wodurch ein eindrucksvoller Einstieg dargeboten wird. I-Tüpfelchen sind der Kronleuchter, der den Flur so richtig in Szene setzt, sowie die Wandstrahler, die Vögeln am Himmel gleichen.