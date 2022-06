6 Gründe für ein neues Wohnzimmer

Für Leseratten ist ein Wohnzimmer, in dem man es sich so richtig gemütlich machen und in ferne Romanwelten abtauchen kann, unentbehrlich. Dazu gehört ein Bücherregal, indem viele Bücher Platz finden. Am besten funktionieren Regale, die sich optimal an die Gegebenheiten des Raumes anpassen, wie dieses Regal, das in die Dachschräge eingepasst ist. Viel Platz schaffen Bücherregale, die bis zur Decke reichen und das kleinste Bisschen Platz ausnutzen, zum Beispiel indem sie Türen einfach integrieren, sodass auch darüber noch Bücher hineingestellt werden können. Heller und größer wirkt das Wohnzimmer mit hellen Regalen. Wer dagegen auf den typischen, klassischen Stil einer Bibliothek steht, kann dunklere Vollholzregale wählen. Ein tolles Accessoire für solche klassischen Räume mit vielen Büchern sind Bankerlampen aus Messing mit grünem Lampenschirm. Direktes Licht am Lieblingsleseplatz ist in einem Wohnzimmer für Bücherfreunde ein Muss. Dieses bieten Schirmlampen, sei es als Tischleuchte oder als Stehlampe. Individuelle Regallösungen und massgefertigte Bücherregale sind am besten beim Tischler zu bekommen.