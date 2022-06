Traumhaus in spe

Wer heutzutage ein Haus baut, hat die Möglichkeit, das neue Zuhause in fertiger Pracht auf sich wirken lassen zu können, bevor überhaupt der Grundstein gelegt wird. Visuelle Darstellungen in 3D machen es möglich, dass man als Bauherr in Zusammenarbeit mit dem Architekten ein Gebäude fotorealistisch darstellen kann, das in Wirklichkeit noch gar nicht existiert. Sowohl die Außenhülle als auch die Inneneinrichtung können so komplett virtuell in Szene gesetzt werden, sodass man ganz einfach beurteilen kann, welchen Eindruck eine bestimmte Einrichtung oder Gestaltung macht, und einen guten Vorgeschmack darauf bekommt, wie das Gesamtpaket später wirken wird. Wir haben euch heute ein interessantes Beispiel unserer argentinischen 3D-Visualisierungsexperten von D+D Studio mitgebracht.