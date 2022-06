Ideen für eine Zimmereinrichtung mit Charakter

Zimmereinrichtungen sind das Spiegelbild der Seele. Sie geben Einsicht in das Innenleben der Bewohner, die mit selbst gewählten Farben, Möbeln und Stilen ihren Wohnraum gestalten. Der Blick in private Räume verrät aber auch, wie die darin Lebenden bei der Einrichtung vorgegangen sind und welche grundlegenden Gedanken ihre Auswahl bestimmten. Für Westentaschenpsychologen wird der Rundgang durch Zimmereinrichtungen in einem Fazit enden, der den Bewohnern einen bestimmten Charakter zuweist.

Zu Perfektionisten würden Menschen in diesem Fazit deklariert werden, an deren Einrichtung alles stimmt. Die Stühle am Esstisch sind brav an den Tisch geschoben und die Bücher in den Regalen nach Farben und Höhe sortiert. Trendbewusste Bewohner lassen sich ebenso leicht an den Zimmereinrichtungen erkennen. Immer wieder verändern sie die Gestaltung deren Wohnräume und präsentieren sich damit stets am Puls der Zeit. Die fantasievollen Träumer verraten sich durch Zimmereinrichtungen, die vom kreativen, aber doch sympathischen Chaos beherrscht sind. Eigensinnige Einrichter würfeln Farben, Muster und Stile wild durcheinander und scheren sich über die Meinung anderer keinen Deut. Zweckmäßig, spartanisch und praktisch wirkt die Raumgestaltung bei den Nonchalanten, die wirklich nichts auf schön gestaltete Zimmereinrichtungen geben.

Nichts im Leben ist perfekt, das gilt auch für die Wohnraumgestaltung. Jeder folgt letztendlich seinem eigenen Geschmack und wird selbst entscheiden, welchen Maßstab er als Gradmesser für schönes Wohnen anlegen will. Es darf wohl gelten: Je mehr Makel Zimmereinrichtungen aufweisen, desto persönlicher sind sie. Fehler sind menschlich und somit präsentieren wir euch in diesem Ideenbuch 10 Zimmereinrichtungen, die den persönlichen Charakter und die Haltung ihrer Bewohner widerspiegeln. Lasst euch inspirieren, um auch euren Zimmereinrichtungen eine ordentliche Prise Persönlichkeit einzuhauchen!