Moderne Schaukelstühle

Ein moderner Schaukelstuhl aus nachhaltigen Materialien: Dieses ansprechende Sitzmöbel besteht ausschließlich aus Kiefernholz und Seil und wird in Italien in liebevoller Handarbeit hergestellt. Entworfen für Komfort und Entspannung, passt sich der Stuhl dem Körper perfekt an und gibt dabei dennoch guten Halt.