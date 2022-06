Die schönsten Ideen für moderne Bäder

Mit einer Badplanungssoftware tastet man sich langsam aber sicher an die Gestaltung moderner Bäder heran. Als Open Source Programme stehen sie online zur Verfügung und werden auch von Fliesen- und Sanitäranbietern angeboten, um Kaufinteressenten ein möglich reales Bild ihres Traumbades zu geben. Einige Fachhändler nehmen den Klienten diese Arbeit aus der Hand und lassen diese virtuellen Badplanungen von Innenarchitekten professionell erstellen. Die Grundlage dieser Arbeit bildet der tatsächliche Grundriss des Badezimmers, dessen Maße in die Software eingespeist und dreidimensional umgesetzt werden. Über eine Datenbank werden die Fliesen und Sanitärartikel in das virtuelle Badezimmer eingepflegt und nach Belieben verortet. Das Hinzufügen von Wandfarben, Möbeln und Wohnaccessoires sind letzte Spielereien, die dem Bad der Träume den letzten Schliff verleihen.

Das Bild unseres Experten zeigt, wie die gelungene Planung für moderne Bäder aussehen kann: In zeitgenössischer Manier werden nur die nötigsten Flächen mit Fliesen belegt und zeigen sich in attraktivem Kontrast zu den restlichen Wandflächen. Der Waschtisch ist hochmodern, wie auch die Kleinmöbel und Dekorationen. Pfiffig sind vor allem die Plumen Glühbirnen, die in quirligem Arrangement von der Decke baumeln. Der Aufruf „Do It & Leave“, zu Deutsch „Mach es & Geh weg!“ ist in diesem Badezimmer wohl nicht ernst zu nehmen, das man freiwillig so schnell gar nicht verlassen will.