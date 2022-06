6 Fakten: Was wirklich gegen stinkenden Müll hilft

Schlechte Gerüche aus dem Mülleimer können den Spaß am Kochen und an der schönsten Küche verderben. Am schlimmsten ist es in der Regel im Sommer, wenn sich der Müll in der Biotonne aufheizt und sich hier Maden und Pilze vermehren. Aber auch der Müll, der innen bei geregelten Temperaturen aufbewahrt wird, kann schnell anfangen, unangenehm zu riechen, wenn er nicht regelmäßig entsorgt wird. Doch selbst regelmäßig geleerte Mülleimer fangen mit der Zeit an, unangenehm zu riechen. Selbst das beste Spülmittel kommt dann mitunter nicht gegen die Gerüche an, die der Eimer selbst verbreitet. Dabei helfen ganz einfache Hausmittel, die Entstehung unangenehmer Gerüche zu vermeiden oder sie, sind sie erst einmal da, zuverlässig zu entfernen.