Ein atemberaubendes Zuhause macht große Freude

Es scheint so, als hätte hier eine magische Kraft ihre Finger im Spiel gehabt. Doch das Werk ist der komplette Verdienst der Architekten und ihrer innovativen Herangehensweise an die Gestaltung. Das Treppendesign ist erheiternd und zeitgenössisch. Die Holztstufen scheinen förmlich in der Luft zu schweben. Die Holzwahl – Muster und Farbton deuten auf Eiche hin – bringt Wärme in den von Weiß dominierten, nackten Flur.

Wir sehen hier einen sehr beeindruckenden Raum. So soll es sein, denn der Eingangsbereich ist das Erste, was die Besucher erblicken, wenn sie das Haus betreten.