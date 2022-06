Zeitlos schön: Ein Beautystore in Potsdam

Warum vor allem Frauen gerne in eine Parfümerie oder einen Beautystore gehen? Ganz einfach: Beim Anblick luxuriöser Cremes beginnen unsere Augen zu funkeln, der Duft von edlem Parfüm entführt uns in eine Welt voller Leidenschaft und das Wichtigste – hier werden wir wie eine Königin behandelt! Die Wünsche werden uns von den Augen abgelesen und wir haben eine persönliche Beraterin, der wir unsere Problemzonen anvertrauen können. Ermutigt von ein paar beruhigenden und aufmunternden Worten verlieren wir uns auch schon in der Vielfalt von Make-up, Duft und Anti-Aging-Creme. Was uns jedoch neben der vertrauensvollen Ausstrahlung der Verkäuferin dazu animiert, ist die kundenfreundliche Gestaltung des Ladens.

In einem Beautystore stehen die stilvolle Präsentation der Waren und das Wohlfühlen der Kunden im Vordergrund. Viel zu oft verfluchen wir unser Spiegelbild in der Umkleidekabine oder eben der Parfümerie, wenn sich das erste Augenfältchen zeigt. Mit den richtigen Experten an der Seite kann diesen Unannehmlichkeiten allerdings entgegengewirkt werden. Eine passende Beleuchtung, Materialwahl und Inszenierung der Produkte macht die Parfümerie zu einem Wohlfühlort für Mann und Frau, Jung und Alt.

Jahrelange Erfahrung in der Einrichtung von Beautystores haben unsere Experten von UniversalProjekt. Das Team aus Architekten, Innenarchitekten und Ladenbauspezialisten gestaltete bereits weltweit angesehene Parfümerien und auch Modegeschäfte. Für den Online Beautystore Beautylane (www.beautylane.de) übernahmen unsere Experten die komplette Einrichtung des stationären Handels – einem Geschäft in Potsdam.