Großartiges Minihaus

Die Aufteilung der einzelnen Zonen ist überaus gelungen. Während man das Haus betritt, findet man zu seiner Rechten den Fernsehbereich mit Sofa für entspannte und unterhaltsame Stunden vor. An diesen schließt sich die Küche mit Essplatz an, wobei erstere aufgrund des Raum-im-Raum-Konzeptes um eine Ecke führt. Ein schmales Regal in Weiß hält Stauraum sowie Ablageflächen bereit. Kontrastiert wird dieses durch den Farbanstrich in hellem Grün, welches einen farbigen Akzent setzt und für eine freundliche Atmosphäre sorgt.