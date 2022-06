Vorhänge nähen – ganz ohne Nadel und Faden!

Wichtig für ein gutes Endergebnis ist die Materialgebung des Stoffes. Die Material- und Musterauswahl sind groß und so ist man am besten beraten, wenn man den Stoff bei der Auswahl zuvor anfassen kann. Stoffe, die nicht allzu schwer sind, eignen sich für Vorhänge am besten. Neben zahlreichen Mischgeweben mit Polyesteranteil ist Leinen ebenfalls ein Material, das sich durch seine Langlebigkeit auszeichnet. Für Schlafzimmer sind eher schwerere, doppelt vernähte Stoffe mit Futter gut geeignet. Diese Textilien mit Verdunklungs- und Schallschutz-Effekt sorgen für angenehme, nächtliche Ruhe. Leichte, fließende Stoffe eignen sich bestens für den Einsatz in den anderen Räumen. Beliebt sind zarte Stoffe in weiß oder sanften Pastelltönen, die die Fenster gekonnt einrahmen. Dickere Stoffe mit flauschigen Texturen sorgen im Winter dafür, dass die Wärme im Raum bleibt. Bei einem Raumausstatter kann man sich zur Wahl des richtigen Stoffes ausführlich vom Fachmann beraten lassen und gleichzeitig zahlreiche Stoffe in den Musterbüchern hautnah erleben.