homify 360°: Kleines Wohnhaus in Berlin

Im Erdgeschoss des Einfamilienhauses befinden sich auf einem offenen Grundriss die Gemeinschaftsräume: Esszimmer, Küche und Wohnzimmer mit einer gemütlichen Feuerstelle. Ein offener Grundriss bedeutet, dass die einzelnen Räume nicht durch Wände und Türen voneinander abgegrenzt werden, sondern ineinander übergehen. An den zentral gelegenen Kamin grenzt direkt ein geschlossener Wirtschaftsraum, der für Familien besonders empfehlenswert ist. Man sollte bei einem nicht unterkellerten Haus an die Integration eines Stauraums denken, um die unschönen Dinge des Alltags zu verstecken und ordentlich zu verstauen. Vor dem Kamin lädt ein orangefarbenes Riesenkissen zum Entspannen ein, so lassen sich einige Stunden an kalten Tagen vor der warmen Stelle verbringen. Der Schaukelstuhl ist ein wahrer Klassiker der Designer Ray und Charles Eames und bildet mit seinem Grau ein kontrastreiches Gestaltungsmittel zu dem Orangeton des Sitzkissens. Weiteres prägendes Element des Parterres ist die einläufige Treppe, die in das obere Geschoss führt und entlang der geschlossenen Nordseite führt. Ihre leichte Bauweise erhält sie, weil auf die Setzstufe verzichtet worden ist. Die Setzstufe sitzt bei einer gewöhnlichen Treppen an der Stelle wo bei unserem gezeigten Beispiel der Zwischenraum der Stufen zu sehen ist. Insgesamt wird durch die Elemente wie die Treppe und das klar strukturierte Wohnkonzept ein freies Raumgefühl erzeugt.