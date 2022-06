Die schönsten Häuser der Woche: Aufregende Flachdächer

Eine Villa am See? Nehmen wir! So ein Prachtexemplar wie das Haus von der Partnerschaftsgesellschaft (Part GmbB) schafft es da natürlich in unsere schönsten Häuser der Woche. Das herrliche Wohnhaus am Markkleeberger See bei Leipzig besticht durch ein zeitgenössisches Design mit geraden Linien und eine vornehme Zurückhaltung. Natürliche Farben und edle Materialien kamen zum Einsatz, um hier eine einzigartige Residenz zu schaffen.