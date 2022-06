Das perfekte Haus für die ganze Familie

Ganz im Sinne des offenen Raumkonzepts ist das Wohnzimmer direkt an das Esszimmer angeschlossen. Eine gewisse Abgrenzung erfolgt über einen geringen Höhenunterschied, der mittels weniger Stufen überbrückt wird. Als optische Trennmarke dient eine weiße Wand, in die auf modernste Weise ein offener Kamin integriert ist. Wie auch in den anderen Räumen wird auch im Wohnzimmer viel Wert auf Helligkeit und eine Verbindung der Innenräume mit dem Garten gelegt – so lassen auch hier großformatige Fensterfronten viel Licht ins Innere. Weitere Inspirationen für die Gestaltung des Wohnzimmers in modernen Wohnkonzepten findet ihr hier.