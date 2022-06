Herbstliche Deko- und Wohnideen

Schirmständer werden in den kommenden Wochen wohl oder übel wieder eine größere Rolle in unserem Alltag spielen. Warum also nicht aus der Not eine Tugend machen und den Flur mit einem stylishen Designerstück verschönern? Hat außerdem den Vorteil, dass man immer einen Schirm parat hat, wenn man morgens mal wieder spät dran ist und es draußen wie aus Eimern schüttet.