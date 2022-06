Ein Haus wie von einem anderen Stern

Werfen wir einen Blick in die Küche. Die Einrichtung wurde minimalistisch gehalten, wobei diese durch klare Linien und den Verzicht auf Verzierungen besticht. Lediglich organisch geschwungene Formen kommen zum Vorschein, wie der rundliche Verlauf der Arbeitsfläche der Küchenzeile zeigt. In Weiß gehalten, bildet diese einen gelungenen Rahmen für die Fronten in Dunkelbraun. Die Abzugshaube sowie der Wasserhahn in Edelstahl runden den cleanen Look ab. Das körperhafte Bild an der Wand setzt eine individuelle Note und unterstreicht den persönlichen Geschmack für Ausgefallenes.