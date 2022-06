Ein Ferienhaus an der Nordsee

Genau richtig für die schönsten Wochen des Jahres: Wer sich für Urlaub in einem Ferienhaus entscheidet, möchte sich dort rundum wohlfühlen. Die perfekte Mischung aus toller Architektur, stilvoller Einrichtung, einigen coolen Eyecatchern und einem gemütlichen, einladenden Ambiente lässt Urlaubsträume wahr werden. In diesem Nordsee-Häuschen, das unsere Experten von made by S in Szene gesetzt haben, finden wir alles, was das Herz begehrt und wir fühlen uns schon beim bloßen Betrachten der Fotos herzlich willkommen. Ein Ferienhaus zum Verlieben!