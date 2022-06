Rundgang durch ein fabelhaftes Einfamilienhaus

Das gesellschaftliche Leben findet in diesem Gebäude in einem einzigen offenen, beinahe hallenartigen Raum statt, der Wohnzimmer, Speisezimmer und verschiedene Sitzbereiche gekonnt miteinander verbindet. Hier tritt das Talent des Architekten, Farben perfekt miteinander kombinieren zu können, am offensichtlichsten zu Tage. Eine optische Unterteilung gelingt mit der organisch fließenden Treppe, die zum Esstisch führt. Sie ist mit einem glänzenden Metallgeländer ausgestattet und teilt den hohen Raum dezent in zwei Bereiche. Der Essplatz scheint den Mittelpunkt des Raumes zu bilden. Ein Eindruck, der durch die auffälligen dunklen Brauntöne des Holztisches und der Holzstühle zusätzlich verstärkt wird. Das dunkle Holz bildet einen hübschen Kontrast zu den glasigen Fliesen und hellen Flächen. Verschiedene Spotlights und indirekte Beleuchtung schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Alles in allem ist es ein Gesellschaftsraum, der dank der geschwungenen Linienführung einen organischen Charakter erhält. Auf jeden Fall ein Raum, der dazu einlädt, den Aufenthalt in der Casa Refugio da Mata in vollen Zügen zu genießen.