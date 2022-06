Überraschendes Apartment mit nur 30m²

Die kleine Wohnung wird als Feriendomizil genutzt und soll den Besitzern als Alternative zum Hotelzimmer dienen. Dazu sollte ein Mehrzweckraum geschaffen werden, in dem alles Platz hat, was benötigt wird und der trotzdem stilvoll daher kommt. Dazu setzten die Experten auf flexible Möbel. So verfügt das angenehm hohe Bettgestell über verschiedene Fächer und Schubladen, wovon sich einige als Sitzmöbel entpuppen, die unter dem Bett hervorgezogen und separat genutzt werden können.