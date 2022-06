Das Familienhaus der Extraklasse

Das Grundprinzip des Hauses, das darauf abzielt, in jedem Bereich die bestmögliche Lösung sowohl in funktionaler als auch ästhetischer Hinsicht zu finden, setzt sich selbstverständlich auch im Badezimmer fort: Die Wandfliesen in verschiedenen Braun- und Beige-Nuancen, der in die Wand eingesetzte Spiegel und die in die Decke integrierte Beleuchtung sind echte Hingucker und lassen den Raum wirken, als sei er einem Design-Magazin entsprungen. Grünpflanzen und Blumen bringen Frische ins Bad und sorgen für eine angenehme und natürliche Atmosphäre.