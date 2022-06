Minimalistisches Traumhaus in Perfektion

Das Projekt, das wir euch heute vorstellen, entführt uns gedanklich in einen herrlichen Sommerurlaub an die portugiesische Algarve: In Portimão locken weitläufige Sandstrände und eine ursprüngliche Natur. Fernab vom touristischen Trubel und Durcheinander findet sich dieses – nur auf den ersten Blick einfache – Gebäude, das im Inneren mit luxuriöser Austattung und modernstem Design überrascht. Dank seiner abgeschiedenen Lage lässt sich hier inmitten der Natur ein erholsamer Urlaub der besonderen Art verbringen. Dieses Traumhaus in Portimão ist das erste von vielen ungewöhnlichen Projekten der Architekten von MOM-Studio, einem Team von Fachleuten mit Sitz in Lissabon. Haben wir euch neugierig gemacht? Im Folgenden erfahrt ihr alle Details zu diesem einzigartigen Anwesen!