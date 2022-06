Tausend wunderbare Ideen in einem Haus

Nun blicken wir zum ersten Mal in das Innere des Hauses. Zunächst machen wir es uns in diesem wundervollen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer gemütlich. Drei großzügige Sprossenfenster lassen das Licht von außen beinahe ungehindert ins Wohnzimmer dringen. Gleichzeitig blickt man durch sie von beinahe jeder Stelle des Raumes auf das satte Grün des Gartens. Doch lasst uns einmal das Interieur in Augenschein nehmen. Während die Möbel vorwiegend im klassischen Stil gehalten sind, ist die Art und Weise, wie mit den Farben gespielt wird, sehr modern und zeitgemäß. Auffällig ist außerdem die Fülle an Wohntextilien, die aus unterschiedlichen Stoffen und in verschiedenen Farben und Texturen gefertigt sind. Seidene Vorhänge, samtige Polster, weiche Teppiche und Decken – all diese Stoffe machen das Zimmer warm und gemütlich.