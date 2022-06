In diesem Haus ist jeder gerne Gast

Für Brasilianer gibt es nichts Wichtigeres als Familie und Freunde. Viele Freunde zu haben und Freundschaften erfolgreich zu pflegen gehört in Brasilien zum größten Glück. Aus diesem Grund investieren immer mehr und mehr Menschen in die Freizeit- und Gesellschaftsbereiche ihres Wohnsitzes, um ihre Gäste so gut wie möglich beherbergen zu können. Sie richten sich komfortable und praktische Räume ein, die zugeschnitten sind auf unterhaltsame Stunden mit Freunden und Familie. Brasilianer wollen ihren Gästen höchsten Komfort und eine entspannte Atmosphäre bieten.

homify präsentiert euch heute ein spektakuläres Wohnprojekt, das die Ansprüche der Brasilianer in diesem Sinne perfekt erfüllt. Es glänzt mit großzügigen Freizeit- und Erholungsbereichen, die allein dafür ausgelegt sind, mit Gästen eine wunderschöne Zeit zu verbringen. Der Auftrag an die Architektin Heloisa Titan vonseiten des Auftraggebers – eine Familie, die es liebt, Gäste zu empfangen – war eindeutig: Die Architektin sollte ein funktionelles und einladendes Haus schaffen, das alle Voraussetzungen bietet, die gesamte Familie aufnehmen zu können, ohne an Wohnkomfort einbüßen zu müssen. Aufwendige Abendessen sollten ebenso möglich sein wie kleine, private Treffen mit Freunden und Familie. Kurzum, ein Haus, mit dem es Spaß macht, sich als Gastgeber zu präsentieren.

Seid ihr schon neugierig geworden? Auf den folgenden Bildern werdet ihr ein Haus zu sehen bekommen, das seinesgleichen sucht. Sowohl das Gebäude selbst als auch der Garten sind einzigartig und laden geradezu ein, das Leben in vollen Zügen zu genießen.