Ein außergewöhnliches Haus zwischen Kiefernwald und Meer

Nach fast 30 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Wohnprojekten bringen die Architekten von José Carlos Trindade Arquitectura Lda. neben einem umfangreichen Portfolio auch eine Auswahl an Häusern mit, die uns begeistern und so manchen Traum wahr werden lassen. Heute möchten wir euch eines dieser Projekte an der Westküste Portugals vorstellen: eine fantastische Villa in Lagoa de Albufeira in Sesimbra. Uns gefällt vor allem die gradlinige Architektur des Objekts. In unserer 360°-Präsentation erfahrt ihr mehr. Lasst euch einfach mitreißen – wir versprechen, ihr werdet es nicht bereuen!