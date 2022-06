Holzstühle

Mit Massenproduktion haben die Designer dieses Armlehnstuhls nicht viel am Hut. Im Jahr 2010 schlossen sich die gelernten Schreiner Dave Young und Ross Norgate zusammen und gründeten in Südengland das Label Young & Norgate. Ihre Möbel werden in einer kleinen Auflage hergestellt und können in ihren Maßen und Ausführungen an die individuellen Wünsche der Kunden angepasst werden. Der Wellington Chair vereint handwerkliches Können mit Ästhetik. Vorgestellt wurde er erstmals während des London Design Festivals im Jahr 2013. Hergestellt werden die Beine sowie die Sitzfläche wahlweise aus massiver europäischer Eiche oder amerikanischem Nussbaum. Für die gebogene Rückenlehne kommt ein laminiertes Schichtholz zum Einsatz. Indem die Rückenlehne nahtlos in die Armlehnen übergeht, erhält der Stuhl eine klare, puristische Erscheinung. Aufgrund der Neigung der Lehne kann das Möbel problemlos unter Tischflächen geschoben werden, während die auskragende Rückseite als solider Griff funktioniert.