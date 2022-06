Neue Sprüche braucht die Wand: Bilder mit Text

Mit “Keep calm and carry on” fing der Trend an, sich Sprüche, Weisheiten und Zitate zuhause an die Wand zu hängen. Inzwischen schmücken die unterschiedlichsten Maxime die Wände trendbewusster Hobbydekorateure. Ob als Poster oder in Postkartenform – am schönsten und edelsten wirken die Drucke aber immer noch im Bilderrahmen. Wir haben euch ein paar Beispiele zusammengestellt, mit denen ihr zuhause für das gewisse Etwas an der Wand sorgen könnt.