Phänomenal Wohnen in malerischer Umgebung

Als Teenager wünscht man sich manchmal nichts sehnlicher, als endlich von zu Hause auszuziehen und auf eigenen Beinen zu stehen. Erst wenn man seine 20er deutlich überschritten hat, merkt man, welche Vorteile es eigentlich hat, in der Nähe der Eltern zu wohnen. Da sind nicht nur die Verpflegung und die elterliche Fürsorge zu nennen, sondern auch das Bedürfnis, mehr Zeit mit seinen Eltern zu verbringen. Ähnliche Gedanken müssen auch die Bauherren der Häuser gehabt haben, die wir euch in diesem Artikel vorstellen.

Vater und Sohn beschlossen, sich ein Grundstück zu teilen und auf ihre ganz eigene Art zusammen und doch getrennt zu wohnen. Realisiert wurde diese Vorstellung von dem Team der LOVE architecture and urbanism ZT GmbH. Wie das Ganze nun in einem idyllischen Tal am Stadtrand von Graz aussieht, zeigen wir euch in den folgenden Bildern.