Ein einfach perfektes Haus

Bei der Gestaltung dieser Bar wurde nicht nur an die Großen, sondern auch an die Kleinsten unter uns gedacht, für die ebenfalls ein Plätzchen reserviert ist, wie ihr auf dem Bild sehen könnt. Natürlich sind sie bei der Getränkeauswahl etwas eingeschränkter. Anstelle eines Moscow Mule oder Whiskey on the Rocks warten auf sie Fruchtpunsch, Apfelsaft und Co. an der Bar. Nicht nur die top ausgerüstete Bar mit ihren leckeren Drinks lädt zum Verweilen ein, sondern auch der tolle Ausblick auf die Terrasse, die dank der großen Fensterfront einen fließenden Übergang zum Innenbereich bildet.