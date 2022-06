Kompaktes Einfamilienhaus

Über die Treppe gelangt man in das Obergeschoss, wobei man sich inmitten der Küche befindet. Statt einer kompakten Küchenzeile wurde für die Ausstattung ein Tisch aus Edelstahl vorgesehen, der Herd und Ofen sowie das Spübecken bereits integriert. Auch eine Arbeits- und Ablagefläche steht zur Verfügung, was dieses Möbelstück zu einem echten Allrounder macht. Es zeigt sich zudem auch noch platzsparend sowie in einem modernen Look.