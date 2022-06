Vom Albtraum auf 65 m² zur grandiosen Wohnung

Auf dieser Aufnahme sehen wir die grausige Ausgangssituation. Die Wände und Böden wurden bereits in ihren urspünglichen Zustand versetzt, um noch einmal ganz von vorne anfangen zu können. Die Anordnung der alten Räumlichkeiten ist noch an der Struktur im Boden zu erkennen. Was sich an der Raumaufteilung geändert hat, können wir im folgenden Grundriss erkennen.