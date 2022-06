Ein modernes Haus mit coolen Highlights

Wann immer man ein neues Zuhause plant, steht ganz am Anfang die Frage nach dem Stil: Die architektonische Grundausrichtung sowie die Innen- und Außengestaltung sollten dabei wie aus einem Guss wirken und sich gegenseitig ergänzen. Verschiedene Stile und Designrichtungen gibt es natürlich en masse – die Schwierigkeit besteht aber nicht nur darin, einen für sich geeigneten Stil zu finden, sondern sich auf eine Richtung festzulegen und diese auch konsequent durchzuziehen. Hier ist es ratsam, auf die Unterstützung und fachkundige Meinung von Experten zu setzen, die eure Ideen aufgreifen und darauf aufbauend praktische Vorschläge für die individuelle Gestaltung euer Räumlichkeiten machen können. Mit Kreativität und jeder Menge Know-how sind Fachleute in der Lage, das Haus eurer Träume zu schaffen – und zwar genau in dem Stil, den ihr favorisiert. Egal, ob modern oder traditionell, komfortabel oder stilvoll, entspannt oder geometrisch… Die Entscheidung liegt bei euch!

Die Architekten und die Eigentümer des Hauses, das wir heute besuchen, haben sich für einen Stil-Mix entschieden, der moderne Formen mit äußerst eleganten Dekorationselementen kombiniert. Das Ergebnis? Ein wunderbar helles und geräumiges Haus, das zugleich funktional und klassisch schön ist. Jeder einzelne Raum beeindruckt und macht Lust auf mehr – überzeugt euch selbst!