Erstklassiges Eigenheim mit Charisma

Wenn man sich dieses Haus so ansieht, würde man nicht unbedingt darauf kommen, dass es in Asien steht. Genaugenommen ist der charismatische Bau in Korea zu finden, dort haben die Architekten von YunsungHousing 105 Quadratmeter in eine schicke Hülle gepackt und sich beim Design eventuell vom Mittelmeerraum inspirieren lassen. Sie setzten nämlich bei der Fassade auf liebliche Details, die man vor allem aus dieser Region kennt. Aber auch innen hat das Haus einiges zu bieten. Seid gespannt!