Ein modernes Haus ganz nach euren Vorstellungen

Offen und luftig wirkt auch der Essbereich, von dem man direkt in die Küche gelangt. Der Kamin wurde so raffiniert gebaut, dass ihr sowohl von der Sofaecke als auch vom Essbereich in den Genuss von knisterndem Holz und feuriger Wärme kommt. Die Wand, in der sich der Kamin befindet, dient außerdem als eine Art Raumteiler. Zur Küchenseite hin enthält dieser ein praktisches Einbauregal. Der skandinavische Stil des Essbereichs zieht sich bis in die Küche. Die gräuliche Arbeitsplatte der Küche harmoniert mit dem Steingrau der Kaminwand.