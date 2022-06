Kinderzimmerideen für kleine Weltenbummler

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Kinderzimmerwände fröhlich und schick zu gestalten. Diese Wandmalerei hier sieht aber nicht nur schön aus, sondern hat noch einen willkommenen Lerneffekt. Denn so haben die lieben Kleinen die große, weite Welt immer vor Augen und wissen so bald ganz genau, wo die Antarktis liegt und welche Tiere in Afrika wohnen.