Kolossale Villa mit Liebe zum Detail

Für viele von uns ist es eine schreckliche Vorstellung, in einer Wohnung leben zu müssen, in der man kaum Tageslicht abbekommt und die engen Wände einen scheinbar erdrücken. So ein Gefühl werden die Bauherren dieser brasilianischen Villa mit großer Wahrscheinlichkeit nie bekommen. Für die Planung ihres Traumhauses engagierten sie die Experten von A/Zero Arquitetura. Deren Auftrag war es, ein Haus zu entwerfen, in dem freizügiges Wohnen und natürliches Licht die Hauptrolle spielen. Wie so ein gehobener Lebensstandard, gespickt mit netten Extras aussieht, zeigen euch die folgenden Bilder.