Geometrie-Genie: hochgradig komfortabel wohnen

Wer nicht auf Einheitsbrei steht, wird die Bewohner dieses Hauses sicher beneiden. Die Architekten von Arquimia entwarfen ein Zuhause, das man so sicher nicht an jeder Ecke antrifft. Obwohl verschiedenste Materialien zum Einsatz kamen, wirkt der Bau wie aus einem Guss. Alles passt perfekt zusammen und kreiert so ein Heim, in dem Stil und Komfort Hand in Hand gehen. Kommt mit und entdeckt einige der Raffinessen, die dieses Heim zu bieten hat!