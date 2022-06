Das Haus mit der zauberhaften Terrasse

Auch am helllichten Tag könnt ihr im Innenhof eure Freizeit ganz privat und intim verbringen. Bei einer Tasse Kaffee einfach mal in den Himmel blicken und die Seele baumeln lassen… klingt doch herrlich, oder? An sonnigen Tagen findet ihr unter einer der Pinien immer ein Plätzchen im natürlichen Schatten. Der von Mutter Natur geschaffene Baumbestand blieb nämlich zwischen den Holzdielen erhalten.