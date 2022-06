So richtet ihr euer Schlafzimmer im Landhausstil ein

Warmes Holz und natürliche Farben kreieren eine Oase der Ruhe, die sonst nur in der freien Natur zu finden ist. Wer sich dieses kleine Paradies in sein Schlafzimmer holen will, braucht dafür Möbel und Accessoires, die an das Leben auf dem Land erinnern. So wird aus einem Raum, der eigentlich nur zum Schlafen gedacht ist, ein Schlafzimmer im Country Chic bzw. Landhausstil, in das man sich auch am Tage gern flüchtet. Holz ist ein Grundelement, das im Schlafzimmer nicht nur für den stilechten Landhaus-Look sorgt, sondern auch zu einem gesunden Raumklima beiträgt.