homify 360°: Schwarzes Einfamilienhaus in Berlin

Besonderer Clou des Wohnzimmers ist die erhöhte Decke, die den Raum absolut aufwertet und ganz besonders luftig werden lässt. Das Bücherregal vereint gleich mehrere Funktionen: Zum Einen dienen die bunten Einbände der Bücher in dem sonst farblich streng gegliederten Haus als Auflockerung, zum Anderen bietet es enorm viel Stauraum. Wichtig ist, bei einem solch großen und offenen Element Wert auf Ordnung zu legen! Bücherregale wie diese sind ein spannendes Element, um schnell eine völlig andere Wirkung des Raumes zu erzielen. Sortiert man die Bücher z.B. alphabetisch, entsteht ein buntes Farbgemisch, oder aber man kategorisiert Lektüren nach Kolorierung, um ein aufgeräumtes Bild zu kreieren. Die Platzierung des Mobiliars unterliegt dem des Grundrisses und orientiert sich stark an den vorgegeben Raumkanten. Das Esszimmer befindet sich in dem Teil des Hauses mit niedriger Deckenhöhe, so entsteht ein lauschiges Gefühl. Unterstrichen wird der Charakter durch den rustikalen, rechteckigen Esstisch. Passende Sitzgelegenheiten sind Eames Chairs, deren Untergestell sich in der Farbe des Esstisches wiederfindet.