Design-Haus mit Charakter

Was sich außen noch als graues Mäuschen zeigte, wartet innen mit einem straken Auftritt auf. Das Objekt wurde als Raum-im-Raum-Konzept realisiert, wie der in Violett gehaltene Körper zu erkennen gibt. Dieser kontrastiert den weißen Boden und setzt sich gleichzeitig, wenn auch nicht ganz so stark, von der schwarzen Dachschräge ab. Die Intensivität der Farben erzeugt ein lebhaftes Spannungsverhältnis, das regelrecht den Raum erfüllt.

