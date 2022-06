Sensationelle Villa mit Überraschungseffekt

Manchmal gibt es diese Anblicke, bei denen dir einfach für einen kurzen Moment die Luft wegbleibt, du deinen Augen nicht traust und genau in dieser Sekunde auch schon der Neid eintritt. So ging es uns zumindest, als wir zum ersten Mal das Aloe Ridge House der Metropole Architects gesehen haben. Das weltweit bekannte Haus wurde 2014 in Südafrika gebaut. Auf 300 Quadratmetern konnten sich die Bauherren sämtliche Wünsche erfüllen und was das alles beinhaltet, zeigen wir euch jetzt in unserem kleinen Rundgang durch die bemerkenswerte Villa.