Radikale Renovierung macht olle Bude zum traumhaften Familienheim

So kann sich die Küche doch sehen lassen! Zugegeben, sie ist klein, der vorhandene Platz wurde aber bestens ausgenutzt und es findet sich darin alles, was eine Familie so braucht. Die neuen Schränke und Geräte ordnen sich in L-Form an und nutzen den Raum bis unter die Decke. Die scheinbare simple Kombination aus weißen Fronten und Edelstahl wird durch die magentafarbene Arbeitsplatte aufgelockert. Transparente Schiebetüren trennen den Kochbereich ab und sorgen dennoch für ein Gefühl von mehr Geräumigkeit und hellere Wohnräume.