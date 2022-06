Willkommen Zuhause! Das perfekte Einfamilienhaus

Für einen Frischekick sorgt die Küche. Das in Weiß gehaltene Mobiliar sowie der Farbanstrich in kräftigem Grün wirken lebendig und fröhlich zugleich. Das sorgt schon am frühen Morgen für gute Laune. Der Essplatz befindet sich in direkter Nähe zu der Küchenzeile, was für ein wohliges Miteinander sorgt. Das durch das Fenster hereinfallende Licht taucht den Raum zusätzlich in eine behagliche Atmosphäre.