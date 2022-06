Scheune: aus alt mach neu

Wenn wir uns an die Vorher-Bilder erinnern, kommt uns das fehlende Tageslicht in den Sinn. Wenig und recht kleine Fenster ließen gerade einmal ein Minimum an Licht herein. Davon kann nun keine Rede mehr sein. Zwischen Ess- und Wohnbereich setzte man drei bodentiefe Scheiben ein, über welche man auch ebenerdigen Zutritt nach draußen hat. Durch die enorme Deckenhöhe und den weißen Anstrich wird der Eindruck von Weite noch verstärkt.