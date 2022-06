Akzente setzen mit Kunststoff-Paneelen

Langeweile in der Küche ist vorbei mit dieser stylischen Küchenrückwand, die je nach Stimmung in verschiedenen Farben beleuchtet werden kann. Wir schlurfen morgens verschlafen in die Küche, um den ersten Kaffee des Tages zu trinken und haben Schwierigkeiten, richtig in Gang zu kommen? Dann ist rotes Licht wie auf dem Bild ideal, denn es hat eine anregende Wirkung auf unseren Organismus und kann so einen regelrechten Push-Up -Effekt für gute Laune haben. Orange ist perfekt für einen Kochabend mit Freunden, denn es fördert Freude, Geselligkeit und Genuß und wirkt appetitanregend. Um abends zu entspannen, bietet sich Grün an, da es eine harmonisierende Wirkung hat und wer nachts gut schlafen möchte, der sollte sich die heiße Milch mit Honig vor einer blau beleuchteten Wand zubereiten: Blau wirkt sich positiv aus bei Unruhezuständen sowie Nervösität und fördert einen guten Schlaf.

Das Geheimnis der beleuchteten Rückwand liegt in der Kombination zweier verschiedener Panels: Eine transluzente Kunststoff-Paneele mit eingelegten weißen und schwarzen Straußenfedern dient als Oberfläche eines LED-Lightpanels, dessen Lichtfarbe nach Belieben eingestellt werden kann. Auch verschiedene Farbverläufe sind einstellbar, so dass die Wand immer wieder ihr Aussehen verändert. Die Küchenrückwand mit Überraschungeffekt wird nach Bedarf maßgeschneidert und kann so in jede Küche eingepasst werden.

Lust auf weiter Gestaltungsideen für die Küche? Schaut euch auf unseren Seiten um.