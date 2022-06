Tipps bei der Gestaltung von Esszimmern

In den meisten Fällen favorisieren deutsche Haushalte rechteckige und quadratische Tische. Das ist eigentlich sehr schade, da der runde Tisch zu unrecht vernachlässigt und sein Potential nicht erkannt wird. Eine Legende über König Arthur erzählt, dass er es bevorzugte mit seinen Rittern an einem runden Tisch zu verweilen und zu speisen, so dass sich keine der anwesenden Personen privilegierter als die andere fühlen konnte und zumindest eine Gleichstellung bei Tisch herrschte. Abgesehen von der Stimmung, die ein runder Tisch ausstrahlt, ist es leichter an ihm zu kommunizieren. Zugegeben, einen Nachteil gibt es: Sonderlich platzsparend ist die runde Variante nicht, weil sie in der Regel in der Mitte eines Raumes aufgestellt werden sollte.