Mit Gewürzfarben scharfe Akzente setzen

Zimt ist ein ganz besonderes Gewürz, denn wir lieben es in süßen Gerichten ebenso wie in deftigen. Und während es uns in Kuchen, Keksen und anderen Leckereien sofort in heimelige Weihnachtsstimmung versetzt, wirkt es in herzhaften Menüs eher überraschend, aufregend und exotisch. Auch in Sachen Einrichtung zeigt Zimt seine zwei Seiten. Der helle Rot-Braun-Ton bringt jede Menge Wärme und Gemütlichkeit in unser Zuhause, aber gleichzeitig auch einen Hauch Exotik und Fernweh. Deshalb funktioniert Zimt als Farbe – wie übrigens auch als Gewürz – nicht nur im Herbst, sondern das ganze Jahr über und ist besonders für alle, die den Ethno-Look lieben, ein absolutes Must-have.