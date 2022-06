Haus am See mit gigantischem Ausblick

Wer träumt nicht vom Haus am See? Schon Peter Fox hat in seinem gleichnamigen Lied das Thema aufgegriffen und sich seine Vorstellung von der Zukunft mit dem perfekten Wohnhaus schön gemalt und endet mit den Worten [… ] wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.

Ja, so ein Haus am See ist schon was Feines. Nicht nur Wunschtraum, sondern Wirklichkeit ist das realisierte Projekt von den Architekten von KD-Haus GmbH, womit sie den Eigentümern einen Herzenswunsch erfüllt haben. Wie genau das Haus aussieht und welchen Ausblick ihr euch keineswegs entgehen lassen solltet, das zeigen wir euch jetzt!