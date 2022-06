Feng Shui im Garten

In der Gartenlehre nach Feng Shui spielen die Elemente Holz, Wasser, Metall, Feuer und Erde eine wichtige Rolle. Jedes dieser Elemente wird einer oder zwei Himmelsrichtungen und Bereichen zugeordnet, in denen es gestalterisch dominieren sollte. Wer also die volle Dosis Feng Shui in seinen Garten bringen will, muss genau aufpassen, wo er welche Pflanzen und Accessoires unterbringt.