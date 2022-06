Das Erdnusshaus

Wirklich spektakulär ist der Wohnraum, der sich einem auftut, sobald man die Eingangstür durchschreitet. Galerien öffnen den Bereich und warten mit einer überdimensionalen Deckenhöhe auf. Diese verlaufen wie Stege im Raum und durchbrechen die Struktur. An der Stirnseite, in einer niedrigeren Zone lagert die Küche. Das künstliche Beleuchtungssystem ist ausgeklügelt und setzt Partien richtig in Szene. Dabei wird der Einfall des natürlichen Lichts, das durch die großzügigen Öffnungen gewonnen wird, bestens kombiniert.